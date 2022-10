Migrantarbejdere får hjælp fra danske fodboldscoringer

Det fortæller Jakob Jensen, der er administrerende direktør i DBU.

Helt konkret bliver der doneret ti kroner per mål, der bliver scoret i alle danske rækker - fra børnefodbold til professionel fodbold.

I november 2021 blev der scoret i omegnen af 55.000 mål i dansk fodbold, og hvis det gentager sig i år, bliver der doneret godt og vel en halv million kroner, når den kommende måned er omme.

- Det smukke er, at hele dansk fodbold står sammen om, at vi, hver gang der bliver scoret et mål, donerer et beløb, der ubeskåret går til at forbedre vilkårene for migrantarbejderne, siger Jakob Jensen.