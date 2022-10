Spansk anklager har frafaldet korruptionssag mod Neymar

Neymar og nogle af hans rådgivere var anklaget for at have unddraget skattevæsenet for store millionbeløb samt været involveret i korruption i forbindelse med hans skifte til FC Barcelona i 2013.

Anklageren krævede oprindeligt to års fængsel og en bøde på ti millioner euro (små 75 millioner kroner) til den nuværende PSG-spiller.

Til manges overraskelse valgte anklageren fredag dog at droppe sagen fuldstændig.

Sagen mod den nu 30-årige stjernespiller har kørt i flere år. Han skiftede i 2013 til Barcelona fra Santos i hjemlandet, og det var i forbindelse med den handel, Neymar og andre involverede ifølge anklageren forbrød sig mod lovgivningen.