Carsten V. Jensen: Brøndby skal være skandinavisk magtfaktor

- Vi vil være en skandinavisk magtfaktor.

Sådan lyder det fra Brøndby IF’s fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, efter at klubejer Jan Bech Andersen har afsluttet købstilbudsprocessen med Global Football Holdings, som dermed overtager aktiemajoriteten i klubben.

- Det er et markant gearskift, vi gør her i forhold til at kunne udvikle vores klub til næste niveau med et erklæret mål om at kunne række ud efter mesterskaber og europæiske gruppespil sæson efter sæson, siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.