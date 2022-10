Stoppet sportschef får rolle i AaB's transfervindue

Det bekræfter direktør Thomas Bælum over for Ekstra Bladet og nedtoner samtidigt nordmandens rolle.

- Jeg vil godt understrege, at han ikke er en del af vores ansættelsesudvalg eller proces, og vil hverken være inde over i forhold til krav til kompetencer, identifikation, udvælgelse eller forhandling, siger Bælum.

Inge André Olsen tiltrådte i AaB i april 2020 efter at have haft et lignende job hos norske Stabæk i ni år.

Efter en skidt start på denne sæson fyrede AaB i midten af september cheftræner Lars Friis og hentede sin tidligere mestertræner Erik Hamrén ind. En uge senere kom beskeden om Inge André Olsens stop.