Skov Olsen scorede efter 30 sekunder i belgisk topbrag

Mødet mellem rækkens nummer tre og fire begyndte for alvor at tippe Brugges vej godt ti minutter senere.

Her øgede Hans Vanaken til 2-0 for Brugge på et straffespark begået af hjemmeholdets Simon Adingra.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller blev tilmed udvist, så hjemmeholdet måtte spille kampen til ende med ti mand. Det skulle dog ikke afholde Royale Union fra at kæmpe sig tilbage.

Værterne fik reduceret til 1-2 efter en halv times ved Christian Burgess, og ti minutter før slutfløjt fik Bart Nieuwkoop udlignet til 2-2.