Fifas nye transfercentral skal give større transparens

Fodbolden skal blive bedre til at beskytte sig selv og sørge for, at pengene forbliver i sporten i stedet for at gå til mellemmænd og andre interessenter, når store summer bytter hænder i forbindelse med spilleres klubskifter.

Derfor opretter Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) en transfercentral, som skal fremme ”gennemsigtighed og ansvarlighed” i forbindelse med klubskifter.