Pletfri Arsenal er klar til knockoutkampe i Europa

Det kunne næsten ikke blive ved at gå godt, og efter pausen begyndte englænderne for alvor at spille sig frem til chancer.

Kampen var dog målløs indtil 20 minutter før tid, da der endelig kom hul igennem. Højrebacken Takehiro Tomiyasu sendte et indlæg indtil Xhaka, der bankede bolden i kassen.

Arsenal var nærmest altdominerende og blev noteret for 25 afslutninger, men flere en den ene scoring blev det ikke til.

Det var dog også alt rigeligt for klubben, der er fire gruppekampe fortsat har maksimumpoint.