United-manager vrager Ronaldo, efter han gik sin vej

Det skete, efter at manager Erik ten Hag havde meddelt ham, at han ikke ville komme på banen.

Forinden havde Ronaldo set holdet levere en god indsats og vinde med 2-0. Men i stedet for at fejre bedriften med sine holdkammerater valgte han at forlade stadion.

Manager ten Hag havde umiddelbart efter kampen ikke fået en forklaring fra den aldrende stjernespiller.

- Jeg så ham gå. Jeg har ikke talt med ham. Jeg tager mig af det i morgen (torsdag, red.), sagde Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo har i denne sæson været på banen i otte Premier League-kampe og lavet et enkelt mål.