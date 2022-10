Pinlig Brøndby-nedtur: Den værste oplevelse i karrieren

- Stort set alt gik galt. Det handler om mentalitet, og det er simpelthen for dårligt, at vi ikke mødte op fra start. Men der er et stort skridt fra, at det bliver svært, til det bliver pinligt, siger Mathias Greve.

Også Brøndby-anfører Andreas Maxsø er i kulkælderen efter blamagen.

- Det er rigtig, rigtig skidt. Vi mødte slet ikke op i dag. Og så må man sige, at de så spillede en meget, meget bedre kamp, end vi gjorde, og de var bedst på alle parametre i dag. Det er utrolig skuffende.

- Vi var bagud 0-2 efter en halv time og 0-3 ved pausen. Så er man ikke mødt op. Nogle gange er det svært at stå lige efter en kamp og sige, hvad fanden der skete, siger Maxsø til DR.