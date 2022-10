Tiltalt Manchester United-spiller er løsladt mod kaution

Den 21-årige angriber er officielt tiltalt for forsøg på voldtægt, kontrollerende og tvingende adfærd og overgreb med personskade til følge. Alle tre forhold drejer sig om den samme forurettede.

Greenwood blev i januar fængslet, men blev siden løsladt mod kaution. Han blev i samme måned suspenderet af Manchester United og har været det siden.

I sidste uge blev han igen anholdt for at have brudt betingelserne for sin løsladelse mod kaution, skrev nyhedsbureauet AFP.

Mason Greenwood nåede at spille 83 Premier League-kampe for Manchester United og en enkelt kamp for det engelske landshold, inden han blev anholdt.