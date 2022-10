Yussuf Poulsen scorede to nemme mål i pokalsejr over HSV

For første gang i et halvt år har landsholdsangriberen Yussuf Poulsen fået nettet til at blafre i en betydende fodboldkamp.

Tirsdag aften blev han den store pokalhelt for RB Leipzig, der på hjemmebane vandt 4-0 over Hamburger SV fra den næstbedste række.

Danskeren scorede sit holds to første mål i løbet af en periode på to minutter i sidste del af første halvleg.