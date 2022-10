Dansk politi arbejder videre på at udelukke Dortmund-fans

Der arbejdes i dansk politi fortsat på at få udelukket Borussia Dortmunds fans fra at rejse med til klubbens kamp mod FC København i starten af november.

Over for Ekstra Bladet siger Københavns Politi således, at man i samarbejde med Rigspolitiet undersøger mulighederne for at holde de tyske fans væk.

Mandag lød det fra Københavns Politi, at man havde anmodet Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) om at afvikle kampen uden Dortmund-fans. Det var dog ikke politiets opfattelse, at Uefa havde tænkt sig at følge anmodningen.