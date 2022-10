FC København melder Boilesen færdig for resten af året

Rutinerede Nicolai Boilesen kommer ikke i kamp for FC København mere i 2022.

Boilesen kom til skade med det ene knæ i søndagens rivalopgør mod Brøndby, og lægeundersøgelser har vist, at han nu står over for en pause.

- De første undersøgelser viser også, at Boilesen formentlig undgår et indgreb og vil være klar til at spille igen efter vinterpausen, skriver FC København på sin hjemmeside.