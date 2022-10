Stærk Højbjerg slog solid Tottenham-sejr fast

Med sejren lægger Tottenham pres på Arsenal og Manchester City i toppen af tabellen, inden førerholdene skal i aktion søndag.

Tottenham har som Manchester City 23 point, mens Arsenal er duks med sine 24 point.

Everton viste i opgøret som flere gange tidligere i denne sæson, at Frank Lampard har fået strammet holdets defensiv gevaldigt op sammenlignet med den miserable sidste sæson.

I første halvleg blev Tottenham trods et klart overtag spillemæssigt holdt nede på et fåtal af store chancer, og Jordan Pickford var solid, når der var brug for det.