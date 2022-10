Israelere har sendt Juventus nærmere Champions League-fiasko

Trods de dårlige resultater freder klubpræsident Andrea Agnelli cheftræner Massimiliano Allegri.

- Jeg skammer mig over, hvad der sker lige nu. Det er ikke en persons skyld. Det er ikke trænerens skyld, at vi ikke kan vinde en tackling. Allegri kommer til at forblive træner for Juventus, siger Agnelli efter tirsdagens nederlag til Sky Sport Italia.

Maccabi Haifa kom foran efter kun seks minutter, da Omer Atzili headede et indlæg i mål.

Kort før pausen blev det så 2-0. Efter en bolderobring midt på banen ilede Maccabi Haifa-spillerne mod Juventus’ mål. Omer Atzili fik bolden i højre side af feltet og hamrede den op i nettaget med en iskold afslutning.

Juventus kom bedre med i anden halvleg, men et egentligt comeback var italienerne altså aldrig i nærheden af at lave.