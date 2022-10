Fifa uddeler 1,6 milliarder kroner til VM-spillernes klubber

Det bliver indbringende for alle de klubber, der må afgive spillere til VM-slutrunden i fodbold i november og december.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) meddeler tirsdag, at for hver dag en spiller er samlet med landsholdet i forbindelse med VM-slutrunden i Qatar - det gælder også forberedelsesugen op til VM - får spillerens klub cirka 10.000 dollar i kompensation. Det svarer til cirka 76.000 kroner per dag.