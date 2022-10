Atlético Madrid henter Griezmann permanent

Han har været i klubben på en lejeaftale siden sommeren 2021, men hans fortid i klubben strækker sig længere tilbage.

Han spillede således også for klubben i perioden 2014-2019, før FC Barcelona betalte over 900 millioner kroner for at hente Griezmann. Det ægteskab blev dog aldrig lykkeligt, og ifølge spanske medier er han nu købt tilbage for omtrent en sjettedel af det beløb.

I indeværende sæson har den venstrebenede offensivspiller scoret tre mål og lagt op til to mål i løbet af sine 466 minutter på banen. Det svarer til lige under halvdelen af den mulige spilletid på nuværende tidspunkt af sæsonen.