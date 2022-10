Solbakken drillede Neestrup for at misse Haaland-scoop

Drillerierne kom i takt med, at Haaland begyndte at bombe løs for Molde, Salzburg og Borussia Dortmund.

- Skulle vi have gjort alt for at have taget Haaland dengang? Ja, det skulle vi nok. Vores tidligere manager Ståle har da også nogle gange drillet os og blandt andet mig med, at vi skylder en milliard og en 50’er i bødekassen.

- Nu blev situationen, som den blev. Det er ikke nemt, og det var på et rigtigt godt U17- og U19-hold. Jeg kan ikke huske, hvorfor det ikke blev til mere, siger Neestrup om Haaland-opholdet.