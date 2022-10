Bo Henriksen bliver cheftræner for schweizisk bundprop

Bo Henriksen har også en fortid som cheftræner for AC Horsens og Brønshøj Boldklub.

Den højtråbende fodboldtræner går ind til sit nye job med ambitionen om at være lige så passioneret på sidelinjen og træningsbanen, som han har været i sine andre trænerjob.

- Jeg er meget glad for at kunne træne en ambitiøs familieklub som FC Zürich. Det er en traditionsrig klub, der giver mig muligheden for at bringe min lidenskab og begejstring ind i fodbolden og i menneskerne omkring klubben, siger Bo Henriksen.

Før sin fyring i FC Midtjylland, førte han i sidste sæson klubben til sejr i pokalturneringen.