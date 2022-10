Midt i spektaklet lignede Jelle Duin dagens mest tilfredse mand.

Den hollandske angriber smilede bredt og afslappet, mens grøn røg steg op mod aftenhimlen over Gladsaxe Stadion. En gruppe højlydte teenagedrenge bøjede sig hen over spillerindgangen for at høre hver eneste forbipasserende AB- eller AGF-spiller, om de ikke ville