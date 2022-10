Bekymret Brøndby-boss vil se hurtig forbedring

- Det vil være arrogant at sige, at vi ikke er bekymrede. For det er vi. Og vi tager vores situation dybt alvorligt. Alle ved, vi skal forbedre os. Og vi har travlt. Men vi har en stærk tro og en forventning om, at vi stabiliserer tingene hurtigst muligt.

- Når vi kigger bag resultaterne den seneste tid, er der trods alt fremskridt at spore. Men det er klart, at vi ikke bare kan snakke os til pointene. Vi skal bevise det på banen. Og det skal ske snarest, siger fodbolddirektøren til avisen.

Brøndbys målsætning er at være et top-3-hold i Danmark, og klubben har da også Superligaens tredjestørste spillerbudget. Aktuelt er fokus dog rettet på at slutte i top-6 i Superligaen, og det regner Carsten Vagn Jensen med, at Niels Frederiksens mandskab opnår.