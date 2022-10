I første halvleg lod Milan tre gange inden for få minutter brasilianske Thiago Silva komme først på en dødbold, og tredje gang blev det straffet.

Forsvarsveteranens hovedstød efter et hjørnespark tvang Milan-keeper Ciprian Tatarusanu til at give en returbold, som efter en gang ping-pong blev sendt over stregen af forsvarsspilleren Wesley Fofana.

Især Rafael Leao var med sine insisterende aktioner en trussel mod Chelsea-defensiven, men Kepa Arrizabalaga fik i slutningen af første halvleg klaret portugiserens bedste forsøg.