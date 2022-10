Napoli sprudlede og gav Ajax fodboldlektion i Amsterdam

Giacomo Raspadori headede fra kort afstand balance i regnskabet små ti minutter senere, og efter godt en halv time gjorde anfører Giovanni Di Lorenzo ham kunsten efter med en forrygende scoring med hovedet.

Den polske midtbanespiller Piotr Zielinski øgede til 3-1 efter en omstilling lige inden pausen, da Napoli i situationen totalt moste Ajax i duelspillet.

Efter pausen kneb det så gevaldigt med boldomgangen for Ajax. Det udnyttede først Raspadori og siden den livlige georgier Khvicha Kvaratskhelia, hvilket udløste opløsningstilstande på tribunerne i Amsterdam.

En forfærdelig aften for Ajax fik endnu et kapitel, da anfører Dusan Tadic efter 73 minutter mistede besindelsen og fik sit andet gule kort for en arm i hovedet på Napoli-spiller.