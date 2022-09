Trofæløst år har givet Juventus rekordtab i milliardklassen

Når der har manglet penge i klubkassen tidligere, så plejer det at være sådan, at Agnelli-familien, der ejer klubben, skaffer midlerne til at køre foretagendet videre.

Således rejste Juventus 400 millioner euro - tre milliarder danske kroner - i en kapitalindsprøjtning via nye aktier i december.

Det nedbragte gælden betydeligt og gav luft til spillerindkøb i januar - blandt andre angriberen Dusan Vlahovic.

Gælden lød i juni på 153 millioner euro (1,1 milliard kroner) - nedbragt fra 389 millioner euro (2,9 milliarder kroner) et år tidligere.

Det er femte år i træk, at Juventus præsenterer et negativt regnskab. Hvert år er de røde tal bare blevet større og større, uden at resultaterne på fodboldbanen er blevet bedre.