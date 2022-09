Frankrig må spille med tredjemålmand mod Danmark

29-årige Areola kom ind til sin fjerde landskamp i torsdags, da han erstattede en skadet Mike Maignan. Forsvarsspilleren Raphaël Varane er helt tryg ved holdets tredjemålmand.

- Han er en meget, meget rolig målmand, og han er med, fordi han har store kvaliteter. Så vi stoler på ham, og vi ved, at han er klar til at spille, siger forsvarsstjernen.

Foruden udfordringer på målmandsposten er Frankrig ramt af over et dusin afbud til søndagens kamp.

Derfor forventer Didier Deschamps en svær kamp i Parken.

- Vi skal spille mod et stærkt dansk kollektiv, der tit spiller med stor aggressivitet. Danmark kæmper for at kvalificere sig til Final 4 og har gjort det godt.

- Men det er en kamp, som vi ikke har råd til at tabe, siger Deschamps.