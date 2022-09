Sløj halvleg har givet danske talenter svær vej til EM

Med tiden begyndte spillerne dog at få en smule bedre fat. Matt O’Reily kunne have udlignet på en tværbold fra Mohamed Daramy, men krøllede bolden over det kroatiske mål.

Bedst som danskerne var ved at tilspille sig et lille overtag, løb de ind i endnu en syngende lussing.

Et nyt dansk boldtab sendte kroaterne afsted i et kontrastød, som Dion Drena Beljo afsluttede ved at score til 2-0 med et hovedstød.

Det kunne nærmest kun blive bedre efter pausen, og det blev det da også. Kroaterne koncentrerede sig mest om at holde forspringet, så de danske spillere fik ro til at sætte spillet.

Efter en time skabte Casper Tengstedt nyt håb. Efter et indlæg fra højre kiksede O’Riley sin afslutning, men bolden havnede for fødderne af Tengstedt, der sendte den i nettet med en præcis afslutning.