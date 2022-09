Brækket tå driller Kasper Schmeichel

- Det er ikke noget, jeg behøver skilte med. Det er, som det er. Det skete i en kamp, og det er, hvad det er. Jeg kan ikke gøre så meget ved det, siger landsholdsmålmanden.

Han kan ikke entydigt sige, at den brækkede tå er årsag til, at han var bænket for Nice i sidste weekend - og for tredje gang i alt siden ankomsten til den sydfranske klub.

- Det er, som det er. Det kan jeg ikke rigtigt gøre noget ved. Sådan er livet. Sådan er fodbold, siger Kasper Schmeichel.

Han skal med al sandsynlighed i aktion igen på søndag, når Danmark møder Frankrig i den afsluttende Nations League-gruppekamp i Parken.