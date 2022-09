La Liga fordømmer racistiske abe-tilråb mod Vinicius Junior

La Liga-talspersonen oplyser, at sådanne tilråb ikke tolereres, og at organisationen forsøger at finde ud af, hvem der stod bag det.

- Hadefuld tale hører ingen steder hjemme i La Liga. Vi arbejder altid med klubberne og myndighederne for at identificere og skabe retfærdighed i sådanne sager, siger talspersonen.

Hverken Real Madrid eller Atletico Madrid har kommenteret hændelsen.

De racistiske tilråb kom efter nogle dage, hvor en sag om netop Vinicius Junior har verseret i Spanien.

I et fodboldprogram har Pedro Bravo, der er chef for en spansk sammenslutning af fodboldagenter, anklaget brasilianeren for at opføre sig som en abe i forbindelse med sine scoringer.

Den kommentar gav omgående bagslag på sociale medier, hvor Pedro Bravo blev beskyldt for at have udtalt sig racistisk.