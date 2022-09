Brøndby bekræfter dialog med mulige investorer

- Under henvisning til de verserende rygter i medierne om, at Brøndby IF er i aktuelle drøftelser med en potentiel investor vedrørende en mulig investering i Brøndby IF, skal vi hermed meddele, at Brøndby IF løbende modtager henvendelser fra interesserede investorer, og fortsat har dialog med investorer for at afdække mulighederne for en mulig investering i Brøndby IF.

Derudover meddeler klubben blot, hvad der åbenlyst vil være processen i forbindelse med et eventuelt salg.

- Hvis drøftelserne resulterer i konkrete aftaler, vil Brøndby IF straks orientere markedet herom, som også meddelt i selskabsmeddelelse 7/2022.