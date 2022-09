Nice bænkede Kasper Schmeichel og høstede ny nedtur

Schmeichel havde ellers vogtet målet i alle ligakampe undtagen sæsonpremieren, hvor han netop var kommet til klubben efter skiftet fra Leicester.

Senest var han mellem stængerne i torsdagens Conference League-kamp mod Partizan Beograd.

Målmandsudskiftningen gav dog ikke den håbede effekt. Tværtimod blev mødet med Angers endnu en skuffelse for den ambitiøse klub, der tabte 0-1 foran eget publikum.

Stopperen Jean-Clair Todibo gjorde det svært for sine holdkammerater, da han blev smidt ud for en forseelse begået efter blot en håndfuld sekunders spil. Efter ti sekunder blev han præsenteret for det røde kort, og det er ny rekord i Ligue 1.