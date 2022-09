Ustoppelig Lewandowski scorede to i Barcelonas pligtsejr

Sejren over Elche betyder, at Barcelona stryger op på førstepladsen, hvor klubben har et point mere end Real Madrid, som dog har en kamp i hånden.

I lørdagens opgør havde Barcelona, som sparede Andreas Christensen, pæne vilkår for at hale en sejr i land, og det havde Lewandowski en stor del af ansvaret for.

Allerede efter et kvarter blev Elche således reduceret til ti mand. Gonzalo Verdu trak i nødbremsen, da Lewandowski var på vej til at få en friløber, og så fik Elche-anføreren rødt kort.

Derefter blev hans sagesløse holdkammerater presset helt i bund, og efter 34 minutter var Barcelonas polske spydspids på pletten for første gang i kampen.