AaB-direktør forsvarer endnu en trænerrokade: »Når vi ligger, som vi gør, bliver der skudt på alle«

Det blev heller ikke Lars Friis, som fik lov at opbygge en ny æra for AaB.

Torsdag blev den 46-årige træner fyret af den nordjyske superligaklub, der ellers kæmpede ihærdigt for at hente ham fra Viborg FF for et halvt år siden.

I stedet er Erik Hamrén blevet ansat som den syvende træner i løbet af de seneste syv år. Nogle af dem har været ansat som midlertidige trænere, men som TV 2-kommentatoren Morten Bruun lakonisk har konstateret: