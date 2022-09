Bayern sejrede i gensyn med uskarp Lewandowski

Lewandowski kunne ellers selv have sørget for, at udfaldet blev anderledes. Efter lidt mere end et kvarters spil havde han en enorm chance, men overplacerede sit skud, da han var alene med Manuel Neuer.

Den episode var meget symptomatisk for de situationer, hvor Lewandowski kunne være blevet afgørende, men hvor den sidste kvalitet manglede.

De fleste tilskuere tog pænt imod polakken, og inden opgøret uddelte han også krammere til sine tidligere holdkammerater.

Sydtyskerne afgjorde storkampen på fire gode minutter i begyndelsen af anden halvleg.