Ny manager vil gribe Chelsea an på samme måde som Brighton

Han kommer ikke nærmere ind på, hvordan han rent taktisk vil forsøge at matche Chelseas høje ambitioner om at spille med om titlen i alle turneringer, klubben deltager i. I Brighton var han kendt for at få en klub fra den lavere ende af rækken til at spille offensivt og boldbesiddende fodbold med succes.

47-årige Potter har overtaget Chelsea-jobbet fra tyskeren Thomas Tuchel, der blev fyret i sidste uge efter 0-1-nederlaget ude til Dinamo Zagreb i Champions League.

- Det hele er gået meget stærkt. Jeg havde nogle virkelig intense samtaler med klubejerne, og jeg indså hurtigt, at det var gode, intelligente mennesker med succes i livet uden for fodboldbranchen og med store ambitioner om at opnå noget spændende i Chelsea. Det lokkede mig, siger Potter.