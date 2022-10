01/10/2022 KL. 12:00

Forsker: »Hvor hooligans slås for slåskampen, slås ultras for klubben«

White Pride er ikke længere at se på lægterne – og det kan have noget med billetpriserne at gøre, mener ekspert. For generelt er billetpriserne blevet dyrere, i takt med at sporten er blevet mere kommercialiseret.