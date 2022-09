Bayern smed igen point trods historisk teenager

I Berlin blev den danske målmand Oliver Christensen efter et par meget stærke redninger i første halvleg passeret af Kerem Demirbays direkte frispark i starten af anden halvleg.

Men Hertha Berlin og Christensen vendte kampen på hovedet, inden danskeren efter 80 minutter blev passeret af Patrik Schick fra tæt hold i et opgør mod Leverkusen, der endte 2-2.

RB Leipzigs nye cheftræner, Marco Rose, fik en flot hævn over Dortmund, der fyrede ham i maj, med en 3-0-sejr på hjemmebane. Her var den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen på bænken efter at have siddet ude i tre måneder med en skade.

Robert Skov spillede de første 75 minutter, mens Jacob Bruun Larsen så til fra bænken, da Hoffenheim hjemme slog Bo Svenssons Mainz med 4-1.