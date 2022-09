Officielt: Chelsea hyrer Potter som ny cheftræner

- Jeg er utrolig stolt over og glad for at repræsentere Chelsea FC, denne fantastiske fodboldklub, siger Potter.

- Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med Chelseas nye ejergruppe og ser frem til at møde og arbejde med en spændende gruppe spillere og udvikle en kultur og et hold, som vores fantastiske fans kan være stolte af, lyder det.

Efter en aktiv karriere, der primært udfoldede sig i de lavere divisioner, skabte Graham Potter sig et trænernavn i svenske Östersund, som han førte fra 4. division til den bedste række og europæisk deltagelse.