Lewandowski viste forrygende målform i Barcelonas storsejr

Tjekkerne formåede da også kun at holde stand i 13 minutter, før en anden nyerhvervelse, Franck Kessie, bragte Barcelona på 1-0.

Ivorianeren dirigerede bolden det sidste stykke over stregen med hovedet efter et hjørnespark, og så var stilen lagt.

Lewandowski kom første gang på tavlen, da han i det 34. minut scorede ubesværet fra kanten af feltet med et fladt spark.

Forinden havde den danske landsholdsspiller Andreas Christensen været involveret i en dramatisk episode.

Barcelona-forsvareren nedlagde Plzens Jhon Mosquera, og dommeren pegede på straffesparkspletten og var klar til at vise Christensen det røde kort.

Men heldigvis for danskeren viste tv-billederne tydeligt, at han først havde fået en albue i ansigtet. Efter et VAR-kig vendte dommeren sin kendelse på hovedet og gav i stedet Mosquera en advarsel.