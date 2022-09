Efter et gennemsyn blev Gabriel Martinellis mål annulleret, fordi Martin Ødegaard forinden begik frispark, da han pillede bolden fra danskeren.

Ødegaard og hans holdkammerater var tossede, men kendelsen så korrekt ud, og gæsterne måtte vente til anden halvleg med at komme på måltavlen.

Det skete efter et kvarters tung dominans. Manchester United Diogo Dalot kom i vejen for Martin Ødegaards dybe pasning. Men kuglen røg lidt tilfældigt hen foran fødderne af Bukayo Sako, som let kunne sende den i nettet.

Arsenal var oven på, men forsømte at udnytte overtaget. Og blot seks minutter senere var hjemmeholdet foran på ny.

Efter at have modtaget bolden fra Eriksen splittede Bruno Fernandes Arsenals forsvar med en følt ydersidepasning. Rashford fik frit løb mod mål og fik jublen tilbage på Old Trafford.