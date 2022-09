Pep Biel debuterede for Olympiakos med mål og assist

Torsdag blev det offentliggjort, at FC København havde solgt sin ligatopscorer, Pep Biel, til den græske fodboldklub Olympiakos.

Lørdag startede spanieren så inde for grækerne, der hjemme tog imod Ionikos, og han kvitterede med både mål og assist i debuten.

Den spanske kreatør tog sig af de fleste af Olympiakos’ dødbolde, hvilket kastede et oplæg af sig. Et Pep Biel-hjørnespark blev omsat til en 1-0-føring for hjemmeholdet i begyndelsen af opgøret.