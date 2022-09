Portugiser drev gæk med Inters forsvar i Milan-sejr

Inter gav ikke op, og netop indskiftede Edin Dzeko reducerede til 2-3 efter 67 minutter.

Inters stjerneangriber Lautaro Martínez havde efterfølgende et par muligheder for at skaffe en udligning - blandt andet et nærgående hovedstød.

Men Milan-keeper Mike Maignan stod i vejen for det hele.

Simon Kjær blev skiftet ind efter 83 minutter, og den danske landsholdsanfører var med til at køre sejren i hus. Det var Simon Kjærs anden kamp i denne sæson.

Med sejren topper Milan rækken med 11 point efter fem kampe. Inter har ni point på en femteplads.

Juventus spillede tidligere lørdag 1-1 ude mod Fiorentina. Juventus har også ni point.