Målmaskinen Haaland satte rekord med nyt hattrick

To hattrick på fire dage. Ni mål i de første fem kampe.

Man kan roligt sige, at Erling Haaland er stemplet ind i Premier League.

Manchester Citys nye målmonster tiltvang sig hovedrollen med tre scoringer i første halvleg, da mesterklubben bankede Nottingham Forest 6-0 onsdag aften.

Der var endda tale om et såkaldt perfekt hattrick; et mål med højre ben, et med venstre ben og et med hovedet - alle scoret i samme halvleg.