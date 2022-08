Silkeborg-kometen Vallys får fire år i Brøndby

- Nicolai er lidt en ”late bloomer”, der med sine idéer og blik for spillet ser ud til at have fundet sig til rette i toppen af dansk fodbold, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

- Med Vallys får vi en spiller på vej mod sin bedste fodboldalder, og vi glæder os meget over at have ham med om bord i Brøndby IF.

Flere medier har hen over sommeren skrevet om flere klubbers interesse i Vallys, og i den forbindelse er det blevet nævnt, at den nytilkomne Brøndby-spiller er opvokset inde på Østerbro, hvor FCK har hjemme.