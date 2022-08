FCM jagter ny midtbaneprofil efter uventet kæmpesalg

Sådan fortæller sportschef Svend Graversen efter 2-0-sejren over Brøndby mandag aften.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi arbejder på at få en spiller ind. Nu har vi solgt en ung mand, der har lavet en lynkarriere, for en stor sum. Vi skal have en spiller ind på den position, og det arbejder vi på, siger Graversen.

Onyedika vendte hjem til FCM fra et lejeophold i 1. divisionsklubben Fredericia for et år siden, men har siden taget så store skridt, at han nu altså rykker til Belgien.

- Det er noget, vi ikke havde ventet. Det kom et år tidligere, end vi havde forventet, men det er klart, at når det er så flot et salg, så skal vi gøre det. Så er det vores opgave at gøre os klar til at erstatte ham, siger Svend Graversen.