Lewandowski lynede igen i sikker Barcelona-sejr

34-årige Robert Lewandowski har fået en glimrende start på tilværelsen som FC Barcelona-spiller.

Søndag scorede han for anden uge i træk to gange for det spanske storhold, da han gjorde det til 2-0 og 3-0 i en 4-0-sejr over Valladolid på Camp Nou.

Med sejren har Barcelona nu syv point efter tre kampe i den nye sæson, hvor klubben via en række sommertilgange håber at revanchere sig for en skuffende sidste sæson.