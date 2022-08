FC Midtjylland sælger midtbaneprofil til Club Brugge

– På akademiet blev jeg introduceret til europæisk fodbold, før jeg spillede min første sæson som senior i FC Fredericia. Her tog jeg store skridt på og uden for banen, og jeg er meget taknemmelig for min tid der.

- Den rustede mig til at erobre en plads på førsteholdet i Midtjylland, hvor jeg spillede Europa League og vandt mit første trofæ. Det var den perfekte plan for min udvikling, siger midtbanespilleren.

Onyedika nåede at bidrage med 57 kampe og fire scoringer i FCM-trøjen. I Club Brugge bliver han blandt andre holdkammerat med danskerne Casper Nielsen og Andreas Skov Olsen.