Lyngby-træner: Det ser ikke godt ud med Bjelland

Han henviser til, at truppen også var igennem en svær tid, da Marcel Rømer tidligere på året mistede sin hustru.

Lyngby reagerede i første omgang glimrende på uheldet, da Kasper Jørgensen flugtede holdet på 1-0.

Dermed havde Lyngby kurs mod sæsonens første sejr, men i den lange tillægstid på grund af vejr og skaden vendte Viborg det hele på hovedet og vandt 2-1.

- Jeg synes, at vi spillede en god kamp, men i perioden efter vores mål lagde de et godt tryk på os.

- Men jeg er ekstremt stolt af spillerne i dag efter ulykken her på udebane mod et stærkt hold. Jeg er tilfreds med holdet, men træt af resultatet. Vi savner at få den energi, som sejrer giver, lyder det fra træneren.