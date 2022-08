AC Milan sejrede sikkert efter akrobatisk Giroud-træffer

Efter en lille times spil var Rafael Leao igen på spil. Milan pressede Bologna højt, og bolden endte hos Leao, der vippede den fornemt frem mod Olivier Giroud i feltet.

Den franske veteranangriber kvitterede med en akrobatisk afslutning og nærmest karatesparkede kuglen i mål.

Herefter var det mere eller mindre cruise control i resten af opgøret for Milan, som står over for en travl uge, hvor Simon Kjær måske kan komme i spil.

Tirsdag gæster holdet Sassuolo, og næste lørdag gælder det sæsonens første derby mod Inter.