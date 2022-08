Vlahovic-hammer rakte ikke til Juventus-sejr mod Roma

Angriberen Dusan Vlahovic bragte Juventus foran 1-0 efter blot to minutter på et frispark. Serberen hamrede på fremragende vis bolden i mål via overliggeren.

Juventus kontrollerede generelt kampen i første halvleg og kom frem til langt de fleste og største chancer.

Romerne fik dog lov til at have bolden, men var ikke for alvor farlige i de første 45 minutter.

Juventus-spilleren Manuel Locatelli bankede bolden i kassen midtvejs i første halvleg, men målet blev annulleret for en hånd på bolden i opspillet til målet.