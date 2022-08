Schmeichel og Nice får selskab af Arsenals rekordindkøb

Pépé blev præsenteret torsdag aften i Nice, som spillede en kamp i Conference League.

Her endte Nice med at vinde 2-0 hjemme over israelske Maccabi Tel Aviv efter forlænget spilletid. Kasper Schmeichel spillede hele kampen for Nice, mens Kasper Dolberg fortsat er ude med en skade.

Resultatet betød, at Nice gik samlet videre til Conference Leagues gruppespil.

I den franske liga er Nice derimod kommet skidt fra start med to uafgjorte kampe og et nederlag. Det efterlader holdet i den tunge ende af tabellen som nummer 16.

Nice forsøger ellers med forstærkningerne at kæmpe med om topplaceringerne. Tidligere i transfervinduet er Schmeichel hentet i Leicester, mens midtbanespilleren Aaron Ramsey er kommet til fra Juventus.